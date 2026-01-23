Vergogna a Secondigliano, ambulanza derubata durante un intervento

PUBBLICITÀ

Un’ambulanza del 118 è stata derubata mentre l’equipaggio era impegnato in un intervento di emergenza a Secondigliano. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30 in via del Cassano, dove il mezzo, appartenente al presidio “Miano” e in servizio per l’ASL Napoli 1 Centro, era stato parcheggiato per consentire ai sanitari di soccorrere un paziente all’interno della sua abitazione. Al termine dell’intervento, una volta rientrati al veicolo, i soccorritori hanno trovato un vetro dell’ambulanza infranto e hanno constatato la sparizione di alcune borse contenenti effetti personali lasciati all’interno del mezzo.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha definito l’episodio un atto grave e offensivo nei confronti di chi opera quotidianamente in prima linea. In una nota l’associazione ha lanciato un appello diretto ai responsabili del furto: “Si tratta di un gesto grave e inqualificabile, compiuto ai danni di operatori sanitari impegnati a salvare vite umane. Se esiste ancora un minimo di coscienza civica, invitiamo gli autori del furto a contattarci e a provvedere alla restituzione della refurtiva”.

L’episodio si inserisce in un contesto sempre più critico per la sicurezza dei mezzi di soccorso, spesso presi di mira durante interventi di emergenza, con conseguenze che rischiano di compromettere il servizio e aumentare il senso di isolamento degli operatori sanitari.