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Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli nel tratto tra via Caracciolo e la Rotonda Diaz dove sono partiti i lavori per l’allestimento del Villaggio per le regate preliminari di Coppa America, in programma dal 24 al 27 settembre.

La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati.

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Via i chioschi dal Lungomare di Napoli per l’America’s Cup, saranno sostituiti da nuove strutture

I chioschi furono posti sotto sequestro dalla Procura due anni fa a seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell’occupazione di suolo pubblico. Due anni in cui si sono susseguite manifestazioni da parte dei titolari dei chioschi e diversi sono stati i tavoli convocati dall’amministrazione comunale per trovare una soluzione.

“Siamo arrivati alla risoluzione di una vicenda che ha causato tanto dolore – spiega l’assessore alle Attività produttive, Teresa Armato – abbiamo lavorato insieme alla Procura e ci siamo più volte confrontati con i titolari per individuare una soluzione”. I chioschi saranno poi smaltiti a carico dei proprietari.

Ma il lungomare di Napoli non perderà i chioschi per sempre. “Abbiamo lavorato con l’assessore Lieto, e con la partecipazione di docenti della Federico II, – sottolinea Armato – alla definizione di un piano affinché nuove strutture possano essere ricollocate, seguendo criteri di uniformità stilistica, dimensioni più piccole e una collocazione non lato mare”. Un piano che sarà sottoposto alla Soprintendenza attraverso la convocazione di una Conferenza dei servizi.