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Via i chioschi dal Lungomare di Napoli per l’America’s Cup, saranno sostituiti da nuove strutture

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Via i chioschi dal Lungomare di Napoli per l'America's Cup, saranno sostituiti da nuove strutture
Via i chioschi dal Lungomare di Napoli per l'America's Cup, saranno sostituiti da nuove strutture
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Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli nel tratto tra via Caracciolo e la Rotonda Diaz dove sono partiti i lavori per l’allestimento del Villaggio per le regate preliminari di Coppa America, in programma dal 24 al 27 settembre.

La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati.

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I chioschi furono posti sotto sequestro dalla Procura due anni fa a seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell’occupazione di suolo pubblico. Due anni in cui si sono susseguite manifestazioni da parte dei titolari dei chioschi e diversi sono stati i tavoli convocati dall’amministrazione comunale per trovare una soluzione.

“Siamo arrivati alla risoluzione di una vicenda che ha causato tanto dolore – spiega l’assessore alle Attività produttive, Teresa Armato – abbiamo lavorato insieme alla Procura e ci siamo più volte confrontati con i titolari per individuare una soluzione”. I chioschi saranno poi smaltiti a carico dei proprietari.

Ma il lungomare di Napoli non perderà i chioschi per sempre. “Abbiamo lavorato con l’assessore Lieto, e con la partecipazione di docenti della Federico II, – sottolinea Armato – alla definizione di un piano affinché nuove strutture possano essere ricollocate, seguendo criteri di uniformità stilistica, dimensioni più piccole e una collocazione non lato mare”. Un piano che sarà sottoposto alla Soprintendenza attraverso la convocazione di una Conferenza dei servizi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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