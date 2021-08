Un video eloquente quello pubblicato da Francesco Emilio Borrelli all’interno del quale si vedono colonie di topi ‘scavare’ tra i rifiuti. Succede a ridosso di Piazza Plebiscito dove un cittadino ha filmato la scena e l’ha inviata al consigliere regionale di Europa Verde.

“Tra cumuli di rifiuti, selvaggiamente abbandonata a Rampe Paggeria, colonie di topi. Lo mostra un video che ci è stato inviato da un cittadino, con l’area a ridosso di Piazza Plebiscito infestata di ratti. Uno scenario indecente, non degno di una città civile. E’ la naturale conseguenza dello scorretto smaltimento dei rifiuti con l’accumulo di materiali ingombranti e lo scarso controllo del territorio. La scarsa attenzione di molti genera condizioni come questa di Rampe Paggeria. Non a caso alla base delle nostre battaglie a difesa del territorio c’è l’invito ai cittadini di collaborare attraverso il rispetto delle regole. Abbiamo chiesto ad Asia di intervenire al più presto anche per scongiurare rischi di ordine sanitario e all’Asl di procedere con un’immediata derattizzazione. Con la pandemia che non allenta la morsa non possiamo consentirci nuove emergenze”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Benedetta Sciannimanica, consigliere de Il Sole che ride nella I Municipalità.