Restyling della rotonda di Villaricca, c’è la data di riapertura al traffico

La Commissione Straordinaria di Villaricca ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e categorie in merito restyling di Corso Europa. A creare disagi sono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria, posta all’incrocio di Corso Italia, che causano un intenso traffico, soprattutto, negli orari di punta.

IL RESTYLING DELLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

L’intervento venne approvato dal Comune nel 2019, invece la progettazione e la realizzazione sono di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Al momento il restyling è in fase di ultimazione. “Tuttavia, a seguito delle varie sollecitazioni, questa Commissione ha interessato più volte il citato Provveditorato, il quale ha fatto sapere che i lavori sono in fase conclusiva e, presumibilmente, entro il 4 luglio si procederà all’apertura della rotatoria. Ha comunicato inoltre che, dopo la consegna dei lavori, la situazione relativa al traffico veicolare verrà attentamente monitorata per valutare eventuali ulteriori interventi correttivi“, assicurano i tre commissari straordinari di Villaricca.