Schianto sull’A3, Vincenzo e Salvatore muoiono all’uscita Portici

Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino
Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino sono i due giovanissimi morti ieri mattina in un incidente sull’Autostrada A3 all’altezza dell’uscita Portici. Izzo, che solo pochi giorni fa aveva compiuto 22 anni. L’amico morto nello schianto, Vincenzo Cozzolino ed aveva 27 anni. Tra i cinque feriti nell’incidente, due versano in condizioni gravissime e sono ricoverati presso il Trauma Center dell’Ospedale del Mare.

Torre Annunziata piange in queste ore altre due vittime della strada. A poche settimane dalla morte di Nunzio Arcella, questa mattina due giovanissimi torresi, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, hanno perso la vita in un tragico incidente.
La nostra vicinanza e il nostro abbraccio più sincero ai genitori e alle famiglie dei due giovani. In queste ore le nostre preghiere vanno anche agli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, gravemente feriti, con l’augurio che tornino presto a casa dai loro cari.
Nessun genitore, nessuna famiglia, nessuna comunità può essere pronta a un dolore così atroce. Nel giorno dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino“, ha scritto sui social il sindaco Corrado Cuccurullo. 

