Violenta rissa nella pizzeria a Mondragone, le immagini dei danni

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Sabato scorso si è verificato un acceso episodio di tensione all’interno della pizzeria Il Portico a Mondragone. Quella che era iniziata come una discussione tra alcuni clienti che è rapidamente degenerata, creando momenti di forte agitazione in sala. L’evento ha richiesto l’intervento sul posto di almeno tre pattuglie dei carabinieri, mentre all’interno del locale si registravano alcuni danni materiali.

A distanza di poche ore, gli stessi titolari della pizzeria sono intervenuti sui social per ridimensionare l’accaduto e rassicurare i clienti: “Qualcuno ha deciso di movimentare un po’ la cena. 🍷 Tranquilli: nessun film d’azione, nessun finale drammatico. Solo qualche momento di tensione, un po’ di confusione e qualche bicchiere che, suo malgrado, ha concluso la serata prima del previsto. 😂 La situazione si è fortunatamente risolta in pochi minuti, senza conseguenze per nessuno. La parte responsabile del tavolo ha regolarmente saldato il conto e si è anche offerta di farsi carico dei piccoli danni. Insomma, tutto risolto e capitolo chiuso“. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti, così come rimangono ignoti i motivi da cui è scaturito il diverbio.

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