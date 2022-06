Morte della piccola Vittoria, si cercano testimoni: verifiche sui bagnini

Spetterà alla Procura di Torre Annunziata far luce sulla morte di Vittoria Scarpa, la piccola di quattro anni morta ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare del centro oplontino. La piccola era in compagnia della madre e della sorellina. Dopo la sparizione della piccola nessuno all’interno del lido Risorgimento si era accorto che la piccola era finita in acqua: le indagini partiranno da qui e dai riscontri alle dichiarazioni delle persone presente e soprattutto dei bagnini. C’è un buco di due ore che gli inquirenti dovranno ricostruire per capire come sia stato possibile che nessuno abbia notato la piccola sola in acqua. Il corpo di Vittoria è stato ritrovato nei pressi di una boa al largo. A provocare la morte della piccola, molto probabilmente, la troppa acqua finita nei polmoni anche se bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia per avere certezza: solo dopo l’esame autoptico sarà possibile procedere con i funerali.

Oggi giornata di lutto a Torre Annunziata per la morte della piccola Vittoria

Oggi è giornata di lutto a Torre Annunziata con il Comune che ha cancellato tutti gli eventi. Ieri la Confcommercio ha chiesto la sospensione delle serate musicali e delle feste in segno di lutto per la morte della piccola Vittoria. “Chiediamo a tutte le attività di Torre Annunziata di sospendere tutte le iniziative di festeggiamenti di musica e di movida in generale a seguito della brutta tragedia che si e consumata oggi e che ha portato via la piccola Vittoria. Siamo certi che tutti i commercianti di Torre Annunziata, non avranno difficoltà a sospendere, qualsiasi attività di festeggiamenti, o serate già organizzate. Ci sentiamo vicini alla famiglia e addolorati per la perdita improvvisa e assurda della piccola Vittoria”, questa la richiesta avanzata dal presidente Giuseppe Manto.