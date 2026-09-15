Vola borsa dalla finestra con più di 1 kg di cobret, arrestata pusher al Don Guanella

I carabinieri della stazione di Scampia stanno effettuando un servizio ad hoc. E’ tutto pronto, per entrare quando qualcosa attira la loro attenzione al rione Don Guanella a Scampia. Un borsa vola dalla finestra. Arriva proprio dall’abitazione del mirino dei militari, che recuperato tutto ed entrano.
Ad aprire la porta c’è una 39enne, già nota alle forze dell’ordine. Nella borsa: un chilo e 200 grammi di cobret già suddiviso in 925 dosi pronte per la vendita, 94 dosi di crack, 250 dosi di eroina, 100 grammi di cobret e 50 grammi di eroina ancora da suddividere. All’interno anche materiale per il confezionamento 2 bilancini ed una macchina sottovuoto.
Per la 39enne scattano le manette, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestata, è ora in carcere in attesa di giudizio.
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