Volo Ryanair in ritardo o cancellato da Napoli Capodichino? Ecco come ottenere il rimborso

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All’aeroporto di Napoli Capodichino (NAP) capita frequentemente, per un volo Ryanair, che i passeggeri si ritrovino davanti a un tabellone che cambia all’improvviso: un volo che ritarda, un altro che viene cancellato. In un attimo il rimborso Ryanair diventa, dunque, il primo pensiero.

Ma c’è una buona notizia: la legge europea ti tutela e ti riconosce fino a 600 euro di compensazione, indipendentemente dal prezzo del biglietto e da ciò che Ryanair comunica inizialmente.

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In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio quando hai diritto al risarcimento, a quanto ammonta e come presentare la tua richiesta per ottenere ciò che ti spetta senza errori.

Il Regolamento CE 261/2004 e i voli Ryanair da Capodichino

Il Regolamento CE 261/2004 è la normativa di riferimento per i diritti dei passeggeri aerei e si applica a:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE , a prescindere dalla compagnia scelta;

, a prescindere dalla compagnia scelta; Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario; Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Questo significa che ogni volo Ryanair in partenza da Napoli Capodichino (NAP) rientra automaticamente nel suo campo di applicazione, qualunque sia la destinazione e indipendentemente dal tipo di biglietto acquistato.

La copertura è totale anche per i voli in arrivo: Ryanair è una compagnia irlandese, quindi europea, e questo estende la protezione del regolamento anche ai collegamenti verso Napoli provenienti da Paesi extra UE.

Gli importi del risarcimento sono fissi e non possono essere ridotti o modificati dalle condizioni tariffarie della compagnia.

Per un quadro completo, puoi consultare il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex .

Volo Ryanair cancellato da Napoli: i tuoi diritti

Quando un volo Ryanair viene cancellato a Napoli Capodichino (NAP), il passeggero ha diritto a:

Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni;

Riprotezione sul primo volo disponibile verso la destinazione prevista;

Riprotezione in una data successiva a scelta del passeggero, secondo disponibilità.

A queste alternative si aggiunge un elemento decisivo: la compensazione economica.Se Ryanair comunica la cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso, hai diritto a un risarcimento fisso (a meno che non ti venga offerto un volo alternativo con orari vicini a quelli originari stabiliti dalla legge) e salvo che la compagnia dimostri che l’evento è stato causato da una circostanza eccezionale.

Ryanair, come altre compagnie aeree, tende a proporre voucher al posto del rimborso in denaro. Il passeggero non ha alcun obbligo legale di accettarli, perché la normativa europea garantisce sempre il diritto al rimborso cash entro 7 giorni, che può essere sostituito da un credito di viaggio solo con il consenso libero ed esplicito del viaggiatore.

Volo Ryanair in ritardo da Capodichino: quando scatta il risarcimento

Quando un volo Ryanair in partenza da Capodichino (NAP) accumula almeno 3 ore di ritardo all’arrivo, scatta automaticamente il diritto alla compensazione economica prevista dal Regolamento CE 261/2004. È importante ricordare che il conteggio non si basa sull’orario di decollo, ma sull’orario effettivo di arrivo a destinazione.

Per evitare contestazioni, da parte di Ryanair, è sempre bene conservare una prova dell’orario effettivo di arrivo (come una prova documentale o una segnalazione dell’orario effettivo in cui è stato aperto il portellone dell’aereo).

Oltre alla compensazione, la normativa prevede anche il diritto all’assistenza in aeroporto, che scatta dopo due, tre o quattro ore di attesa a seconda della distanza del volo.. In questi casi Ryanair è obbligata a fornire:

Pasti e bevande;

Pernottamento in hotel se il volo è rimandato al giorno successivo;

se il volo è rimandato al giorno successivo; Trasferimenti tra l’aeroporto e l’hotel.

Se questi servizi non vengono offerti, puoi sostenerne le spese in autonomia e chiederne il rimborso, conservando tutte le ricevute.

A quanto ammonta il rimborso Ryanair da Napoli

L’importo del risarcimento non dipende dal prezzo del biglietto, ma dalla distanza della tratta. Il Regolamento CE 261/2004 stabilisce tre fasce precise, che valgono per tutti i voli Ryanair in partenza da Napoli Capodichino (NAP):

250,00 euro per voli fino a 1.500 km (es. Napoli – Roma, Napoli – Milano, Napoli – Palermo);

per voli fino a 1.500 km (es. Napoli – Roma, Napoli – Milano, Napoli – Palermo); 400,00 euro per voli di distanza compresa tra 1.500 km e 3.500 km (es. Napoli – Londra Stansted, Napoli – Madrid, Napoli – Dublino);

per voli di distanza compresa tra 1.500 km e 3.500 km (es. Napoli – Londra Stansted, Napoli – Madrid, Napoli – Dublino); 600,00 euro per voli di distanza superiore a 3.500 km (dove applicabile nella rete Ryanair da Napoli).

Questi importi sono per passeggero. Significa che una coppia su un volo Napoli – Londra cancellato ha diritto a 400 euro ciascuno, per un totale di 800 euro.

Quando Ryanair non è obbligata a pagare

Non in tutte le situazioni Ryanair è tenuta a riconoscere la compensazione economica prevista dal Regolamento CE 261/2004. La legge esclude il risarcimento quando il disservizio è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo della compagnia aerea.

Rientrano in questa categoria:

Condizioni meteorologiche estreme a Napoli o all’aeroporto di destinazione;

Scioperi del personale del controllo del traffico aereo o degli addetti aeroportuali di Capodichino (non dipendenti Ryanair);

Emergenze di sicurezza, instabilità politica, chiusure dello spazio aereo.

Attenzione però: Ryanair ha una lunga storia di giustificazioni che non sempre reggono all’esame legale. Spesso vengono presentati come “straordinari” eventi che, in realtà, non lo sono affatto, come guasti tecnici o scioperi del personale.

La giurisprudenza europea è chiara su questo punto: i problemi tecnici ordinari non sono circostanze eccezionali e non esonerano dal pagamento della compensazione.

Per questo, una prima risposta negativa da parte di Ryanair merita sempre di essere contestata.

Come fare reclamo e cosa fare se Ryanair rifiuta

Ecco i passaggi da seguire se hai subito un ritardo o una cancellazione da Napoli Capodichino (NAP):

Raccogli la documentazione a Capodichino: biglietto, carta d’imbarco, screenshot del tabellone con l’orario effettivo, ricevute di spese sostenute durante l’attesa; Invia il reclamo a Ryanair tramite il portale ufficiale o email: indica numero del volo, data, aeroporto di partenza (Napoli Capodichino – NAP), orario programmato, orario effettivo di arrivo a destinazione, importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004 Conserva copia di tutto e annota la data di invio; Attendi la risposta: Ryanair ha fino a 30 giorni, ma le prime risposte sono frequentemente negative.

Se la compagnia rifiuta il reclamo o non risponde, non è la fine della procedura. Puoi rivolgerti all’ENAC, al Giudice di Pace oppure a un servizio specializzato che gestisce la pratica al posto tuo.

Tra questi, RimborsamiTu offre assistenza gratuita ai passeggeri napoletani e campani. Il servizio è completamente gratuito: nessun costo anticipato e nessuna percentuale trattenuta sul rimborso ricevuto. I costi vengono recuperati direttamente da Ryanair.

Entro quando fare reclamo

In Italia, le richieste di compensazione per i disservizi aerei hanno una prescrizione di due anni a partire dalla data del volo. Questo significa che i passeggeri di Napoli e della Campania che hanno subito un ritardo o una cancellazione Ryanair da Capodichino (NAP) negli ultimi 24 mesi potrebbero avere ancora un reclamo valido da presentare.

Agire subito è sempre la scelta migliore. I documenti sono più facili da recuperare, i dettagli dell’accaduto sono ancora freschi e le probabilità di ottenere una risposta rapida aumentano sensibilmente.