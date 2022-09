Un video in cui riprende sé stesso e una donna di etnia rom, accompagnato dallo slogan: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più. Per non vederla mai più”.

Il post razzista di Alessio Di Giulio che ha fatto il giro del web

E’ così che il consigliere del Quartiere 3 di Firenze per la Lega, Alessio Di Giulio, ha fatto propaganda al suo partito. L’uomo ha pubblicato il video sulla sua pagina. Inevitabilmente, la bufera di polemiche sui social si è scatenata immediatamente, al punto che il video ad un certo punto è stato rimosso dalla piattaforma. Ciò, comunque, non è stato sufficiente a salvare Di Giulio dalla – più che meritata – gogna mediatica.

Nel video si vede in primo piano il consigliere leghista camminare per le strade di Firenze. A pochi passi da lui, una donna, vestita secondo lo stile tipico della cultura rom e intenta a mendicare. Di Giulio urla: “25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più“. La donna cerca una timida difesa: “Non dire così“. E il consigliere del Carroccio con tono di voce ancora più alto ripete: “25 settembre, vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più“. Dopo qualche ora dalla pubblicazione del post, evidentemente xenofobo e discriminatorio, il consigliere ha voluto rafforzare il messaggio. Ha, quindi, aggiunto in descrizione l’articolo del codice penale che punisce il reato di “accattonaggio molesto”. Alla fine, nel momento in cui scriviamo, il video, commentato e rilanciato da molti, non risulta più disponibile.