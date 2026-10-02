Weekend da mare a inizio ottobre, le previsioni meteo a Napoli

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Un inizio di ottobre all’insegna del bel tempo e del clima mite su Napoli e provincia. Secondo le rilevazioni della stazione meteo di Capodichino, la giornata si è aperta con cielo sereno e temperature intorno ai 21°C, accompagnate da vento calmo e totale assenza di precipitazioni sul radar. Le previsioni per i prossimi giorni confermano una fase di stabile stabilità atmosferica, con ampie schiarite, venti deboli e temperature massime che sfioreranno i 28°C, regalandoci un fine settimana ideale per le attività all’aperto come riporta IlMeteo.it

Sabato 3 Ottobre

Si preannuncia un sabato da incorniciare, dominato dall’alta pressione. Dopo un mattino con velature trascurabili, il pomeriggio e la sera saranno completamente privi di nubi. Temperature: stabili, con valori compresi tra i 17°C della prima mattina e i 27°C delle ore 15.00. Venti: brezza debole da Nord-Est al mattino (6-12 km/h) e da Sud-Sud-Ovest al pomeriggio (fino a 24 km/h); venti quasi assenti in serata.

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Domenica 4 Ottobre

Il weekend si chiuderà con un’altra giornata caratterizzata da tempo asciutto e soleggiato su tutto il territorio partenopeo. Temperature: minima di 17°C alle ore 7.00 e massima di 27°C alle ore 15.00. Venti: deboli orientali al mattino, in moderato rinforzo da Ovest-Sud-Ovest nelle ore pomeridiane (fino a 20 km/h), per poi attenuarsi da Nord-Ovest in serata.