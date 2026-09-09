Arriva il maltempo in Italia, previsto un calo di temperature di 8°C

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La perturbazione atlantica investe il Nord e parte del Centro. Da oggi sono in arrivo piogge localmente intense e un calo termico fino a 8°C.A confermare la fine della bolla calda che ha caratterizzato l’estate 2026 Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Oggi – afferma – il ribasso delle temperature riguarderà il Nord e la Toscana che saranno interessate da rovesci localmente superiori a 100 mm, possibili grandinate e forti venti”. Nel pomeriggio i temporali si trasferiranno dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e Toscana. Sul resto del Centro e al Sud la giornata si manterrà ancora stabilmente calda e soleggiata. Domani previste precipitazioni e colonnina di mercurio giù in tutto il Centro.

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“Le massime – sottolinea Tedici – scenderanno diffusamente sotto i 25°C, trasformando le vecchie minime tropicali notturne nelle nuove temperature diurne”.

Infine a partire da venerdì e per tutto il weekend l’aria più fresca raggiungerà anche il Meridione. Si prevede che entro il fine settimana l’intera Penisola non supererà i 28°C, con Pianura Padana e Toscana stabilmente assestate su valori tra i 25 e i 26°C. Per quanto riguarda il rischio grandine, seppur prevista di dimensioni non eccezionali, coinvolgerà il Nord e la Toscana mercoledì, estendendosi al resto del Centro nella giornata di giovedì e raggiungendo infine il Sud a partire da venerdì.

Le previsioni meteo

Mercoledì 9

Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: peggiora entro sera in Toscana e sugli Appennini.. Al Sud: sole prevalente, locale instabilità sui rilievi.

Giovedì 10

Al Nord: instabile con piogge e temporali, soprattutto al Nordest. Al Centro: rovesci e temporali irregolari. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica.

Venerdì 11

Al Nord: torna il sole. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: instabile.

Tendenza: weekend con qualche rovescio sparso, mite ovunque con massime al più sui 30 gradi.