Ilaria festeggia il compleanno al Bar Maria grazie a Roberto e alla Combriccola

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Un compleanno, una festa a sorpresa e soprattutto la voglia di stare insieme. È questo lo spirito che ha accompagnato ieri pomeriggio l’incontro organizzato al Bar Maria, al Vomero, dove la Combriccola Campana di Roberto Di Nuzzo si è ritrovata per festeggiare il compleanno di Ilaria.

Un appuntamento nato con l’obiettivo di regalare un momento di allegria e convivialità, ma che rappresenta anche qualcosa di più ampio: la possibilità di condividere una ricorrenza importante con altre persone, anche quando nella vita quotidiana ci si ritrova, per un motivo o per un altro, a vivere momenti di solitudine.

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A organizzare la sorpresa è stato Roberto Di Nuzzo, insieme alla sua Combriccola. Un gesto particolarmente apprezzato da Ilaria, che non ha nascosto la propria emozione e la propria soddisfazione per una festa che, come ha raccontato, non viveva così da diversi anni.

Una realtà in continua crescita

Quella della Combriccola è una realtà che continua a raccogliere nuove adesioni e a crescere attraverso gli incontri e le iniziative organizzate sul territorio.

Il principio, però, non è quello di inseguire i grandi numeri. Al contrario, Roberto Di Nuzzo sottolinea da sempre un concetto preciso: qualità, non quantità.

L’obiettivo è creare un gruppo serio, fatto di persone realmente interessate a conoscersi, frequentarsi e condividere momenti al di fuori dello schermo di uno smartphone. Cene, aperitivi, feste e altri appuntamenti diventano così occasioni concrete per socializzare e costruire nuove amicizie.

«La Combriccola vuole essere una realtà seria, dove conta la qualità delle persone e dei rapporti, non semplicemente il numero degli iscritti», è il messaggio alla base del progetto.

Un’opportunità anche per chi si sente solo

La porta della Combriccola è aperta anche a chi, per diverse ragioni, si trova senza una compagnia con cui uscire o semplicemente sente il bisogno di conoscere nuove persone.Chi è solo, chi ha cambiato città o abitudini, chi ha attraversato un periodo particolare della propria vita o semplicemente desidera ampliare le proprie conoscenze può trovare nel gruppo un’occasione per rimettersi in gioco. È proprio questo uno degli aspetti più significativi dell’esperienza portata avanti da Roberto Di Nuzzo: trasformare un incontro apparentemente semplice, come un aperitivo o una festa di compleanno, in un’opportunità per creare relazioni autentiche.

Dalle amicizie agli amori, fino alle famiglie

Nel corso degli anni, all’interno della Combriccola sono nate numerose amicizie e anche storie sentimentali. Alcune persone che inizialmente partecipavano agli appuntamenti perché si sentivano sole hanno trovato proprio attraverso il gruppo nuove persone con cui condividere la propria vita. In alcuni casi, quelle conoscenze si sono trasformate in relazioni importanti, fino al matrimonio e alla nascita di figli.

Sono storie che rappresentano, per la Combriccola, il significato più concreto della propria attività: favorire incontri reali e lasciare che siano poi le persone, lontano dalle dinamiche virtuali, a costruire autonomamente i propri rapporti.

Meno smartphone, più vita reale

La filosofia del gruppo rimane quindi legata alla socialità vissuta di persona. Meno tempo trascorso a cercare rapporti esclusivamente attraverso chat e applicazioni e più occasioni per sedersi allo stesso tavolo, parlare, ridere, conoscersi e condividere una serata.

La festa di Ilaria al Bar Maria ne è stata un esempio. Una sorpresa organizzata da Roberto Di Nuzzo che ha trasformato un semplice compleanno in un pomeriggio di festa condiviso con gli amici della Combriccola. Per Ilaria, una giornata speciale dopo anni senza vivere un compleanno organizzato in questo modo. Per il gruppo, invece, un’altra conferma di una filosofia che continua a puntare sulla socialità reale.

E per chi oggi si sente solo, il messaggio resta semplice: non è mai troppo tardi per uscire di casa, conoscere nuove persone e tornare a condividere momenti insieme agli altri.

Chiunque voglia partecipare e farne parte può contattare Roberto Di Nuzzo al numero 3273537492 o lo può contattare su Fb a questo profilo https://www.facebook.com/profile.php?id=61552816686975