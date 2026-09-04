Centro per le famiglie straniere nasce nell’immobile confiscato alla camorra

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L’immobile, restituito alla città e alla collettività, è stato assegnato all’associazione SALAM HOUSE GIOVANI ODV, capofila dell’associazione temporanea di scopo con RINASCITA SALAM HOUSE ODV, NEREA APS (Associazione di Promozione Sociale) e NAZARETH – Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS. È stato inaugurato questa mattina nel Bene Confiscato alla camorra situato in via Cosenz.

La struttura ospiterà il progetto di riutilizzo sociale “Per Aspera ad Astra”, un’iniziativa pensata per offrire un concreto sostegno e percorsi di integrazione a minori e famiglie straniere che vivono situazioni di vulnerabilità o difficoltà di inserimento nel tessuto sociale ed economico del Paese.

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All’inaugurazione ha partecipato l’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio de Iesu che ha dichiarato: “Oggi è una bella giornata. Lo dico senza retorica, lo dico con il cuore. Lo dico perché guardare questo bene confiscato che era utilizzato dai camorristi, vedendo invece che sono utilizzate per ospitare dei bambini anche di diverse culture significa vera integrazione. E questo è grazie al lavoro del Servizio beni confiscate e dell’amministrazione. Io personalmente su questo mi sto spendendo molto. Il ringraziamento va poi soprattutto alle Associazioni che spendono il loro tempo per aiutare tanti bambini che è bello vedere sono qui. È un quartiere delicato, sensibile e per questo non sono sufficienti solo le attività di pulizia Giudiziaria ma è necessario che il quartiere reagisca con tante iniziative da parte delle Associazioni. Abbiamo prossimamente l’inaugurazione di altri 2 beni confiscati per cui il nostro obiettivo è esaurire i beni confiscati dando a tutti una destinazione di alto profilo morale come in questo caso”.