Rapina nel parcheggio dell’Ipercoop, arrestato il fratello del ras dei Nobile

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Rapina al centro commerciale Ipercoop, scattano le manette per il fratello del ras dei ‘panzarottari’ e per un minore. Ascanio Guerra, fratello del più noto Salvatore organico al clan Nobile, e il suo complice sono stati arrestati nell’ambito delle indagini su una rapina avvenuta lo scorso 30 giugno nel parcheggio del centro commerciale alle porte di Afragola. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata: secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero minacciato una persona per farsi consegnare un iPhone 16.

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno eseguito due ordinanze cautelari emesse rispettivamente dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord e da quello del Tribunale per i minorenni di Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti fondamentali si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso agli investigatori di risalire ai due. Al termine delle formalità Guerra è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre il minorenne è stato accompagnato in una comunità alloggio, a disposizione delle rispettive autorità giudiziarie.

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