Successo per la festa dell’amore con Wld a Quarto: un viaggio tra gusto, musica e spettacolo

Il 14 febbraio, alle ore 20 tra emozione e grande attesa, ha preso ufficialmente il via “San Valentino da Sogno”, l’esclusivo evento firmato Wedding Luxury Drive, trasformando Quarto – in Via Campana 2/a – in un palcoscenico di magia, amore e spettacolo. La serata, organizzata dal titolare Salvatore Giamporcaro insieme a tutto lo staff, è iniziata con il solenne taglio del nastro e la benedizione del parroco, un momento intenso e simbolico che ha inaugurato un’esperienza pensata per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Un viaggio tra gusto, musica e spettacolo

Alle 20:15 spazio al gusto con il Bulli Bar insieme alla Rosticceria di Leopoldo e l’immancabile Apetta con aperitivo spritz, che hanno accolto gli ospiti in un’atmosfera conviviale e raffinata. Alle 20:30 la presentazione ufficiale della serata ha introdotto un programma ricco di emozioni e sorprese. Alle 21 è arrivato il Momento Love, uno degli attimi più intensi della serata, impreziosito dalla presenza del maestro Gianni Fiorellino, che con la sua voce e il suo carisma ha regalato vibrazioni romantiche e coinvolgenti a tutte le coppie presenti.

Lusso, tradizione e sorprese

Alle 22:15 è stato il momento del raffinato buffet sushi firmato Punto Nave, accompagnato dall’eleganza della champagneria e dall’affascinante spettacolo di sabrage che ha incantato gli ospiti tra brindisi e applausi. Alle 22:30 l’energia è salita con il coinvolgente “Rio a Napoli – Carnevale Napoletano”, un’esplosione di colori, musica e danza che ha unito tradizione partenopea e ritmo brasiliano in un mix travolgente. Alle 23:00 il romantico momento torta ha celebrato simbolicamente l’amore di tutte le coppie presenti, seguito alle 23:30 dal suggestivo momento scrigno, carico di mistero e sorpresa. E allo scoccare della mezzanotte, il gran finale: fuochi d’artificio insonorizzati, uno spettacolo emozionante che ha illuminato il cielo senza disturbare, chiudendo la serata con un tocco di pura magia.

Un’esperienza, non una semplice festa

“San Valentino da Sogno” non è stato solo un evento, ma un’esperienza immersiva. Un appuntamento omaggio, riservato alle coppie che credono nella forza dei sentimenti e amano sognare in grande. Una notte pazzesca fatta di musica, experience uniche, atmosfere magiche e ospiti a sorpresa. Momento clou della serata: la possibilità per una sola coppia di vincere un premio di grandissimo valore, rendendo questa notte davvero indimenticabile. Dietro tutto questo c’è la visione di Wedding Luxury Drive, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo del wedding e degli eventi di lusso. Con “San Valentino da Sogno”, l’azienda ha confermato ancora una volta la propria capacità di trasformare un semplice evento in un ricordo eterno.

Perché a San Valentino non ci si limita a festeggiare: si vive un sogno.