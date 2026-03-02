5 abitudini davanti alla TV che ti aiuteranno a stare bene e ti faranno divertire

PUBBLICITÀ

Se vi piace passare le serate davanti alla TV, provate uno dei seguenti consigli. Si tratta di micro-abitudini e piccole cose che non vi distrarranno dalla visione del programma, ma che allo stesso tempo sono benefiche per voi e per la vostra salute.

Trovate una posizione sana e mantenetela

La cosa più importante è sedersi correttamente davanti alla televisione. Se state seduti in modo contorto, curvo o con il collo girato di lato, vi fate del male. I programmi più brevi durano circa venti minuti e anche questo è un tempo troppo lungo per stare seduti in modo scorretto. Per non parlare di un film di due ore, dopo il quale potreste avere difficoltà ad alzarvi. Quindi, come sedersi correttamente?

Dovremmo sederci con la schiena appoggiata allo schienale, le ginocchia ad angolo retto e guardare davanti a noi la televisione, che dovrebbe trovarsi all’incirca all’altezza dei nostri occhi.

Ancora meglio per le vene e i vasi sanguigni è sedersi con i piedi su uno sgabello, con i piedi all’altezza dei fianchi o sopra di essi. “Le gambe in alto” sono, tra l’altro, un’efficace prevenzione delle vene varicose.

Smettete di sedervi con le gambe incrociate (questo tipo di seduta impedisce il flusso sanguigno) o in altre posizioni contorte.

Assicuratevi di alzarvi di tanto in tanto e di fare qualche passo. Oppure cambiate posizione, in modo che il vostro corpo non si “irrigidisca”.

Alternate la posizione seduta sul divano con quella seduta su una palla, su una sedia o per terra.

Se avete un divano o una poltrona consumati, buttateli via! Investite in un nuovo divano che sia solido e offra al vostro corpo un sostegno adeguato.

Recuperate proteine e fibre

Se siete tra quelle persone che durante il giorno non mangiano molto e di solito recuperano entrambe le cose la sera, vi diremo come fare. Vi consiglieremo gli alimenti che vi forniranno i macronutrienti più necessari e allo stesso tempo più spesso trascurati, ovvero proteine e fibre, ma che contengono relativamente poche calorie. Ogni giorno dovreste assumere almeno tanti grammi di proteine quanti sono i vostri chili di peso. E circa 30 grammi di fibre al giorno. Quindi sostituite le patatine serali con questi snack salutari:

Fagioli edamame (120 calorie per 100 grammi, 10 g di proteine e 4 g di fibre)

Broccoli, magari cotti in una friggitrice ad aria calda (35 calorie, 2,5 g di proteine e 2,5 g di fibre)

Frutti di bosco come lamponi e mirtilli (60 calorie per 100 grammi, contengono fino a 8 g di fibre e 1 g di proteine)

Hummus (160 calorie per 100 grammi, 5 grammi di proteine, 3 grammi di fibre)

Pistacchi (una porzione da 30 grammi ha 170 calorie e contiene 7 g di proteine e 3 g di fibre)

Mozzarella light (160 calorie per 100 grammi, contiene fino a 20 g di proteine, ma nessuna fibra)

Su Pinterest troverete anche altre idee per spuntini ricchi di entrambi i macronutrienti.

Esercitate l’arco plantare

La maggior parte delle persone trascura i piedi, che invece sono molto importanti per una postura corretta e una colonna vertebrale sana. Una percentuale sempre maggiore di persone soffre di piedi piatti, sia longitudinali che trasversali. Per combattere i piedi piatti è utile allenare l’arco plantare e massaggiarlo. In questo modo migliorerete la circolazione sanguigna, allevierete la tensione e non solo alleviare il dolore, ma favorirete anche la rigenerazione dei piedi. E anche di tutto il corpo, perché sui piedi abbiamo importanti terminazioni nervose. Mentre guardate la televisione, provate a dedicare ogni tanto un po’ di tempo ai vostri piedi:

Massaggiate semplicemente il piede con entrambe le mani, in particolare sulla parte interna delle dita. Cercate di allargare le dita verso l’esterno.

con entrambe le mani, in particolare sulla parte interna delle dita. Cercate di allargare le dita verso l’esterno. Provate a sollevare da terra con le dita dei piedi un fazzoletto di carta, un piccolo palloncino o qualsiasi altro oggetto adatto che vi venga in mente.

Da seduti, allargate le dita (senza usare le mani, solo con la forza di volontà).

Appoggiate il piede a terra e provate a sollevare il pollice, mentre le altre dita rimangono a terra. E viceversa. È più difficile di quanto pensiate, ma molto efficace!

Pulite gli spazi interdentali

Secondo gli igienisti dentali, dovremmo usare gli spazzolini interdentali ogni giorno. E, idealmente, dovremmo integrare la pulizia con il filo interdentale più volte alla settimana. Le statistiche dicono che i cechi si stanno abituando all’uso degli spazzolini interdentali e che circa il 60% delle persone li usa. Tuttavia, la percentuale di coloro che li usano almeno cinque volte alla settimana è significativamente più bassa. L’ideale è pulire gli spazi interdentali dopo la classica pulizia dei denti, ma si fa comunque un buon servizio ai denti anche se ci si dedica alla pulizia mentre si guarda la televisione. I più efficaci sono i classici spazzolini interdentali con setole su un bastoncino metallico. Buoni, anche se meno efficaci, sono poi i “stuzzicadenti” di gomma, che si possono acquistare anche in farmacia.

Sapete come usare correttamente gli spazzolini interdentali? Se scegliete l’inclinazione e la tecnica giuste, lo spazzolino dovrebbe durare anche diversi giorni senza rompersi.

Concedete alla vostra pelle un trattamento ringiovanente

Esistono diversi rituali di bellezza che potete inserire nella vostra routine serale davanti alla TV e che hanno un effetto positivo sulla vostra pelle. Sta a voi scegliere quale seguire, ma vale la regola che più li eseguite regolarmente, maggiore sarà il loro effetto:

Face yoga

Il face yoga ha lo scopo di rafforzare i muscoli facciali e migliorare la circolazione sanguigna della pelle. In questo modo aumenta la produzione di collagene, grazie al quale la nostra pelle è soda e senza rughe. Gli esercizi sono davvero molti e potete sceglierli in base alla zona (ad esempio, se vi preoccupa il doppio mento, le rughe tra gli occhi, ecc.) o in base alla durata. Su YouTube troverete istruzioni per routine di 5 minuti o di un’ora.

Massaggio con pietra gua sha

La pietra gua sha ha una storia millenaria nella medicina tradizionale cinese, dove originariamente veniva utilizzata per curare il dolore e la febbre. Veniva utilizzata anche per disintossicare il corpo. Gua significa pelle e sha arrossamento. La pietra dai bordi arrotondati viene utilizzata per strofinare la pelle, provocando un arrossamento. Naturalmente si tratta di un arrossamento sano. La pietra gua sha è in vendita anche nelle normali drogherie e viene utilizzata sul viso e sul corpo insieme a un olio o un siero, in modo che la pietra scivoli sulla pelle.

Luce ultravioletta

La luce rossa è utilizzata da decenni in medicina, nell’esercito e, più recentemente, anche nell’industria della bellezza. Dopotutto, già nel 1996 la NASA ha pubblicato uno studio che dimostrava gli effetti positivi della luce rossa sulle cellule del nostro corpo. Grazie ad essa, le cellule si rigenerano meglio e si liberano delle infiammazioni. Ha effetti simili sulla pelle: la rigenera, la irrora di sangue, stimola la produzione di collagene e riduce la formazione delle rughe. Basta quindi procurarsi dei pannelli con luce rossa o direttamente una maschera cosmetica a LED e la sera, davanti alla TV, potrete ringiovanire la vostra pelle. Preparatevi solo al fatto che quando usate la maschera a LED potreste assomigliare un po’ a Mike Meyers di Halloween, quindi non spaventate i vostri familiari.