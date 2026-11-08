A 14 anni con un tirapugni a Piazza Plebiscito, denunciato: voleva farsi un selfie sui social

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Un ragazzino di appena 14 anni è stato trovato in possesso di un tirapugni nel cuore di Napoli, voleva farsi un selfie per fare il duro sui social. È stato scoperto durante il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato questa notte dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. La scena si è consumata in piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo della città. Qui i militari hanno fermato e controllato un 14enne, trovato in possesso di un tirapugni. Il minorenne, studente della provincia di Napoli, quando è stato fermato si è scusato. “Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo”, ha detto. Il 14enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Nel corso della nottata, altre tre persone, rispettivamente di 23, 50 e 31 anni, sono state denunciate perché trovate in possesso di coltelli. Anche in questi casi è scattata la denuncia mentre le armi bianche rinvenute sono state sequestrate. L’attività di controllo ha interessato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Due uomini, di 32 e 36 anni, sono stati denunciati. Per loro anche la violazione del divieto di accesso alle aree urbane. All’alba il servizio a largo raggio si è concluso con diversi consumatori di droga segnalati alla Prefettura e sanzioni al codice della strada.

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