Blitz antidroga a San Giovanni a Teduccio, arrestata la cugina del boss Rinaldi ‘Mauè’

PUBBLICITÀ

«Sono stata costretto a farlo, devo sostenere i miei figli». Queste le parole pronunciate da Olimpia Fiorentino, 69enne incensurata cugina del boss Ciro Rinaldi ‘Mauè’ arrestata ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato Barra-San Giovanni (guidati dal primo dirigente Livia Nicodemo) arrivati nella sua abitazione di via Sorrento, nel ‘cuore’ del rione Villa. I poliziotti, sulle sue tracce da tempo, hanno atteso che un cliente bussasse alla sua porta. All’arrivo degli agenti infatti la donna aveva tra le mani un bicchiere con all’interno tredici dosi di cocaina. Messa alle strette la donna ha confessato di aver intrapreso tale attività per sostenere economicamente i suoi figli uno dei quali da poco scarcerato. Difesa dall’avvocato Mauro Zollo, la donna si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.