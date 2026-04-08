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D’ora in avanti scatteranno multe salate a Capri per chi ‘assale’ i turisti proponendo qualsiasi cosa, dai pasti alle gite in barca. Il comandante della Polizia Municipale Daniele De Marini, ha pubblicato il testo dell’ordinanza anti-petulanza per scoraggiare i commercianti che propongono di consumare alimenti e bevande nei loro locali e gli operatori di altri settori che interpellano in modo insistente i passanti per proporre servizi turistici, con particolare riferimento a tour dell’isola, escursioni marittime e visite guidate.

Per i trasgressori saranno applicate multe da 25 a 500 euro.

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A Capri non si potranno più disturbare i turisti, scatta l’ordinanza “anti-petulanza”

L’ordinanza è scaturita dalla giunta comunale riunita il 31 marzo scorso, presieduta dal sindaco Paolo Falco, ed è in vigore da oggi. “E’ fatto divieto assoluto agli operatori commerciali, ai titolari di agenzie di servizi turistici e a loro collaboratori (anche occasionali) di porre in essere attività di procacciamento di clientela mediante modalità invadenti e insistenti su suolo pubblico o ad uso pubblico”, si legge nel testo del provvedimento.

Nelle premesse dell’ordinanza, che ne ricalca – modificandola – una preesistente, la fotografia del fenomeno legato all’overtourism e i motivi alla base del pugno di ferro: “Il gran numero di turisti che, quotidianamente, percorre il centro storico e la zona portuale di Marina Grande impone che sia mantenuto un decoro generale e l’agevole circolazione pedonale e veicolare, senza che siano continuamente avvicinati e fermati da operatori economici intenti a svolgere, sulla pubblica strada, qualsiasi attività di intermediazione o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante non richiesta, utilizzando all’uopo dépliant, volantini, mappe, non richiesta”.