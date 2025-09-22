A chi lasciare i propri beni dopo la morte? Le figure che possono essere coinvolte

PUBBLICITÀ

Il testamento è un documento di profonda rilevanza, forse l’atto più personale che una persona possa compiere. Attraverso di esso, si ha l’opportunità di cristallizzare le proprie volontà, assicurando che trovino compimento anche quando non si sarà più in grado di esprimerle o difenderle. È uno strumento che parla della propria libertà di scelta, consentendo di decidere a chi affidare i frutti di una vita intera.

L’ordinamento italiano, pur riconoscendo questa ampia autonomia, traccia un perimetro a tutela dei legami familiari più intimi, stabilendo diritti specifici per ogni ascendente e discendente. Comprendere a fondo questo bilanciamento tra la libertà del singolo e i doveri di solidarietà familiare è il primo passo per una pianificazione successoria che sia non solo legalmente ineccepibile, ma anche pienamente rappresentativa dei nostri affetti.

La tutela dei discendenti: il nucleo primario della successione

La legge riserva un’attenzione prioritaria alla linea di discendenza diretta, ovvero ai figli e, qualora questi non possano o non vogliano accettare l’eredità, ai loro figli, i nipoti. Queste figure, definite “legittimari”, incarnano il nucleo affettivo e sociale che il legislatore intende proteggere con maggior vigore. Essi non possono essere esclusi dalla successione, neppure a fronte di una volontà contraria espressa nel testamento.

A loro spetta di diritto una porzione del patrimonio, la “quota di legittima“, la cui entità è calcolata in base al numero di figli e alla contemporanea presenza del coniuge del defunto. A titolo di esempio, un figlio unico ha diritto alla metà del patrimonio; due o più figli hanno diritto ai due terzi, da suddividere in parti uguali. Questa protezione non è un mero vincolo, ma il riconoscimento giuridico di un legame primario, pensato per assicurare continuità e sostegno alla generazione successiva.

La protezione degli ascendenti: un cerchio di tutela allargato

Anche gli ascendenti, cioè i genitori e, in loro assenza, i nonni, sono inclusi nella cerchia dei legittimari, ma la loro tutela scatta a una condizione ben precisa: che il defunto non lasci discendenti. In assenza di figli o nipoti, la legge interviene per salvaguardare la linea familiare che ci ha preceduto, quasi a riconoscere un debito di gratitudine.

In tale scenario, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio, quota che si riduce a un quarto se in concorso con il coniuge. Questa gerarchia riflette una logica basata sulla prossimità dei legami, dove il rapporto tra genitori e figli ha la precedenza.

La tutela degli ascendenti e discendenti disegna così un sistema di garanzie concentriche, che si adatta alla specifica composizione di ogni nucleo familiare.

La quota disponibile: lo spazio della libertà più autentica

Una volta assicurate le porzioni di eredità indisponibili per legge, la parte restante del patrimonio, conosciuta come “quota disponibile“, torna nella piena e incondizionata libertà del testatore.

È questo lo spazio in cui è possibile esprimere le proprie scelte più personali, quelle dettate dal cuore, dalla riconoscenza o dalle proprie convinzioni etiche. Qui non esistono vincoli; è il campo in cui la biografia personale, con i suoi affetti e le sue passioni, può tradursi in un’eredità materiale e morale. Si può decidere di beneficiare un amico fraterno, un parente non tutelato dalla legittima o, compiendo un gesto di straordinaria generosità, un’organizzazione no-profit.

Attraverso un lascito testamentario, infatti, si può devolvere questa quota a un ente che persegue una causa in cui si crede. Questa scelta permette di proiettare la propria visione del mondo oltre la propria esistenza, contribuendo a cause che operano per il bene comune. Si tratta della massima espressione della propria libertà, un’occasione unica per lasciare un’impronta tangibile, un segno che parli dei propri valori più autentici.