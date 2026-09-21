A fuoco il bar “Moccia” a Posillipo, fiamme distruggono i dehors all’esterno

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Un incendio ha colpito il bar “Moccia” in via Posillipo nella serata di ieri, domenica 20 settembre. Il rogo ha pesantemente danneggiato i dehors collocati all’esterno del bar, tra gli storici del quartiere Posillipo e dell’intera città partenopea.

I vigili del fuoco, dopo le segnalazioni, sono accorsi immediatamente sul posto per spegnere l’incendio. Avviate le indagini per far luce sulla dinamica dell’accaduto: inquirenti al lavoro per capire se si sia trattato di un rogo di natura accidentale, sprigionato ad esempio da un corto circuito, o se si sia trattato di un incendio di natura dolosa.

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