HomeCronacaA fuoco il bar "Moccia" a Posillipo, fiamme distruggono i dehors all'esterno
CronacaCronaca locale

A fuoco il bar “Moccia” a Posillipo, fiamme distruggono i dehors all’esterno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
A fuoco il bar
A fuoco il bar "Moccia" a Posillipo, fiamme distruggono i dehors all'esterno
PUBBLICITÀ

Un incendio ha colpito il bar “Moccia” in via Posillipo nella serata di ieri, domenica 20 settembre. Il rogo ha pesantemente danneggiato i dehors collocati all’esterno del bar, tra gli storici del quartiere Posillipo e dell’intera città partenopea.

I vigili del fuoco, dopo le segnalazioni, sono accorsi immediatamente sul posto per spegnere l’incendio. Avviate le indagini per far luce sulla dinamica dell’accaduto: inquirenti al lavoro per capire se si sia trattato di un rogo di natura accidentale, sprigionato ad esempio da un corto circuito, o se si sia trattato di un incendio di natura dolosa.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ