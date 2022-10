[Video]. “Ci mancherai tanto”, lacrime e commozione a Mugnano al funerale del prof Marcello Toscano

Si sono svolti a Mugnano, dove la famiglia risiede, i funerali del professore Marcello Toscano, il 64enne docente di sostegno della scuola media statale “Marino Guarano ” di Melito di Napoli, trovato la sera dello scorso 27 settembre dietro una siepe che si trova all’interno del perimetro dell’istituto dove insegnava.

Le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio in via Francesco Crispi a Mugnano di Napoli. La salma è arrivata in parrocchia alle 14 proveniente dall’Istituto di Medicina Legale del presidio ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania dove alle 19 di ieri (l’accertamento è iniziato intorno alle 14, un’ora dopo il conferimento dell’incarico ai consulenti della Procura) si è concluso l’esame autoptico. All’accertamento ha preso parte un consulente nominato dall’avvocato del collaboratore scolastico Giuseppe Porcelli, 54 anni, in carcere, a Poggioreale, con l’accusa di omicidio volontario.

Molte lacrime e disperazione tra i parenti della vittima, in particolare del fratello, della moglie e dei figli, ancora sconvolti per l’accaduto. In chiesa anche una rappresentanza della scuola Guarano di Melito.

Raffaele Virgilio, responsabile dello sportello d’ascolto studentesco della scuola e docente, ha dichiarato: “Oggi è un giorno triste, Marcello ci mancherà tantissimo e a lui va l’abbraccio di tutti noi”.

Gremita di persone la chiesa. Molto toccante l’omelia di don Michele Guasco che ha parlato di speranza e di giustizia.

http://

Il cugino della vittima: “Una borsa di studio per ricordarlo”

La famiglia di Marcello Toscano, il docente di sostegno di 64 anni della scuola media statale “Marino Guarano” di Melito di Napoli, accoltellato e trovato senza vita la sera dello scorso 27 settembre dietro una siepe che si trova all’interno del perimetro dell’istituto dove insegnava, ha intenzione di chiedere l’istituzione di una borsa di studio alla memoria del professore dedicata al tema della violenza e del bullismo.

“La borsa di studio, per gli alunni della scuola media Marino Guarano – fa sapere Marcello Curzio, cugino della vittima – ovviamente, deve prima essere concordata con l’ufficio scolastico regionale, con la dirigente e con i colleghi della Guarano, i comuni di Melito e Mugnano e le parrocchie della zona”.