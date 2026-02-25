PUBBLICITÀ
A Sanremo per Aka7even e LDA, ora per Totò Di Natale c’è il premio Malafemmena

Ultima modifica:
totò di Natale
Antonio Di Natale, detto Toto’ dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È stato vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012 . In mattinata ha fatto una sorpresa ad Aka7even e LDA che conosce bene congratulandosi con loro per la canzone e soprattutto per la loro esibizione di ieri sera sul palco di Sanremo, LDA ha esclamato in napoletano quando l’ha visto: ”Toto’, si a’ cosa chiu’ bella che ho visto a Sanremo”. L’incontro si e’ concluso con baci e abbracci ma questo per loro e’ solo un arrivederci perche’ Antonio Di Natale sara’ premiato nel mese di maggio a Napoli alle ventiduesima edizione del Premio Malafemmena patrocinato dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli al Teatro Bolivar.
La serata sara’ condotta dall’ideatrice del premio, la giornalista Barbara Carere e dallo speaker di radio Kiss Kiss Italia, Max Giannini.

