Abbonamenti Unico gratis in Campania, come fare richiesta

Dallo scorso giovedì 7 agosto e fino al 20 dicembre è possibile presentare la richiesta esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata sul sito del Consorzio UnicoCampania www.unicocampania.it/abbonamenti, dove ci sono tutte le informazioni.

“Anche per l’anno scolastico 2025/2026 tornano gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani! Ancora una volta la Regione Campania conferma l’iniziativa che permette a tutti gli studenti residenti in Campania, tra gli 11 e i 26 anni, di usufruire dell’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università. Una misura che va avanti dal 2016 e che è stata confermata fino al 2029! Un impegno concreto che sostiene le famiglie e dà fiducia al futuro dei nostri giovani“, scrive l’assessore Lucia Fortini.

L’abbonamento Unico

L’abbonamento è un titolo di viaggio su smart card che è possibile richiedere con validità temporale mensile ed annuale. Sia il mensile che l’annuale possono essere AZIENDALI o INTEGRATI. Gli abbonamenti consentono – nella validità temporale e limitatamente alla tratta richiesta – un numero illimitato di viaggi su tutti i mezzi di trasporto di una sola delle aziende consorziate, in caso di abbonamento aziendale, o su tutti i mezzi di trasporto delle aziende consorziate, in caso di abbonamento integrato.

Per convalidare gli abbonamenti, basta avvicinare la card all’obliteratrice ed attendere la lettura. La durata dell’abbonamento mensile è di un mese solare. Quella dell’abbonamento annuale, di dodici mesi consecutivi a partire dal 1° del mese per cui è stata fatta la richiesta.

I requisiti per studenti e lavoratori per ricevere l’abbonamento Unico

Le tipologie di abbonamento annuale previste sono le seguenti: ordinario

agevolato ordinario ISEE (per residenti in Campania con ISEE non superiore ai 12.500 euro), agevolato studenti (fino a 26 anni di eta’), agevolato studenti ISEE (fino a 26 anni di eta’ con ISEE non superiore ai 12.500 euro), agevolato over 65 (per residenti in Campania con ISEE non superiore ai 10.000 euro)