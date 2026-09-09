HomeCronacaAbusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell'incidente probatorio
CronacaCronaca locale

Abusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell’incidente probatorio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Abusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell'incidente probatorio
Abusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell'incidente probatorio
PUBBLICITÀ

Ultima udienza sull’incidente probatorio disposto dal gip di Nola Tersa Valentino nell’ambito delle indagini sulle violenze sessuali subite da un 12enne nel retrobottega di un negozio a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Abusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell’incidente probatorio

L’autore degli abusi, un negoziante di 46 anni, ha già confessato, anche davanti al giudice, ed è già in carcere.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto finora emerso, l’uomo, dopo aver carpito la fiducia del 12enne rivolgendogli domande sulla scuola, con la scusa di fare una ricerca sul web lo ha attirato in trappola.

A presentare la denuncia, dopo aver appreso cosa fosse successo dal figlio, sono stato i genitori della giovane vittima, difesi dall’avvocato Francesco Petruzzi. Oggi, in tribunale, è prevista il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologi, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nola.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ