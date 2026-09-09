Ultima udienza sull’incidente probatorio disposto dal gip di Nola Tersa Valentino nell’ambito delle indagini sulle violenze sessuali subite da un 12enne nel retrobottega di un negozio a Casalnuovo, in provincia di Napoli.
Abusò di un 12enne nel retrobottega a Casalnuovo, attesa conclusione dell’incidente probatorio
L’autore degli abusi, un negoziante di 46 anni, ha già confessato, anche davanti al giudice, ed è già in carcere.
Secondo quanto finora emerso, l’uomo, dopo aver carpito la fiducia del 12enne rivolgendogli domande sulla scuola, con la scusa di fare una ricerca sul web lo ha attirato in trappola.
A presentare la denuncia, dopo aver appreso cosa fosse successo dal figlio, sono stato i genitori della giovane vittima, difesi dall’avvocato Francesco Petruzzi. Oggi, in tribunale, è prevista il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologi, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nola.