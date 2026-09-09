Agguato contro il tiktoker a Napoli, arrestato un minorenne

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Oggi la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i Minorenni nei confronti di un indagato gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, possesso ingiustificato di armi e munizionamento.

L’indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, è scaturita dal tentato omicidio di un tiktoker napoletano avvenuto il 6 marzo scorso nel rione Luzzatti. Attraverso l’acquisizione e la successiva analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati è stato possibile ricostruire le fasi salienti del tentativo omicidiario.

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L’attività investigativa, condotta anche tramite l’utilizzo di intercettazioni, ha consentito di accertare che l’episodio delittuoso è maturato nell’ambito di una pregressa e accesa conflittualità interpersonale tra le parti, alimentata da forti motivazioni ritorsive e da pretese di natura economica.

Il provvedimento in parola è una misura cautelare, eseguita in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, come tale, presunto innocente fino a sentenza definitiva.