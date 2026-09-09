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Non ce l’ha fatta il secondo ciclista travolto, nella serata di sabato 5 settembre, in bici insieme all’amico morto invece sul colpo, lungo via Domiziana da un’auto guidata da un 41enne originario dell’Agro Aversano, ora indagato per omicidio stradale.

Travolti dall’auto mentre erano in bici sulla Domiziana, ciclisti morti a distanza di due giorni

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti due giovani stranieri, entrambi ospitati in una struttura per minori. I due viaggiavano a bordo di bici elettriche quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati travolti dalla vettura.

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L’impatto fu violentissimo. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo, mentre l’altro era stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trovava ricoverato in gravissime condizioni. Salvo poi spirare nelle ore precedenti.

Secondo le prime informazioni, dopo l’incidente il conducente non si sarebbe immediatamente fermato. Una delle vittime, a causa della violenza dell’urto, sarebbe finita sul parabrezza dell’automobile. Alcune persone presenti in strada avrebbero quindi fermato il 41enne, consegnandolo successivamente agli agenti della Polizia Municipale.

Momenti di forte tensione si sarebbero registrati subito dopo il sinistro, con il conducente che avrebbe rischiato anche di essere aggredito dalle persone presenti sul posto.

Coppia travolta dal furgone sulla Domiziana, avevano l’auto in panne

E non si ferma qui la scia di sangue sulla Domiziana. Una coppia sulla sessantina mentre si trovava sulla Domiziana in località Destra Volturno, accanto alla loro auto in panne, è stata travolta da un furgone.

La coppia a bordo di un’utilitaria si è fermata sul ciglio della strada dopo aver forato uno pneumatico.

In quel preciso istante un furgone li ha travolti. L’autista si è fermato ed ha allertato i soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza i coniugi all’ospedale di Caserta (lui) e al Pineta Grande Hospital (lei). Le lesioni più gravi sono state riportate dalla donna la cui prognosi è ancora riservata.

Avviate le indagini dalla polizia stradale di Caserta. Al momento è stato aperto un fascicolo presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere a carico del conducente del furgone. Contestato il reato di lesioni gravissime.