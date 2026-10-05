Accoltellato alla gola a Ponticelli, portata in Questura la sorella 15enne

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Sarebbe stata la sorella minorenne di soli 15 anni a colpire alla gola con un paio di forbici il 21enne trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania. A scatenare la lite che ha portato al ferimento del giovane motivo di gelosia. Questa l’ultima indiscrezione filtrata in questi minuti in ambito investigativo. Intorno alle 18, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio, dove il giovane è arrivato in condizioni critiche a causa delle profonde ferite riportate. I medici lo hanno immediatamente sottoposto alle cure necessarie. La prognosi resta riservata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e soprattutto di individuare il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento. La ragazza sarebbe stata già identificata e portata in Questura per gli accertamenti del caso.