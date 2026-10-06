Accoltella il fratello a Ponticelli, lite per la relazione della 15enne

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Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici impugnate dalla sorella 15enne. Ora il 31enne si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli. L’aggressione a quanto pare sarebbe scattata ieri durante una lite nell’abitazione della famiglia in via Flauto Magico, nel rione Conocal.

All’origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in Questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Permangono intanto le condizioni di gravità del 21enne. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia.

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