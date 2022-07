Accusata di un giro di prostituzione nel night club, assolta 65enne di Melito

La Corte d’Appello di Napoli, IV Sezione Penale, accogliendo l’appello dall’Avv. Vittorio Fucci, ha assolto Giuseppe Iodice, 65enne di Bucciano, e Antonietta Villano di Melito, ma all’epoca dei fatti residente in Bucciano, dai reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, in particolare di giovani ragazze straniere, utilizzando il Night Club Nefertari, nonché dai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato Italiano di cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro costrizione alla prostituzione.

In primo grado Iodice e Villano erano stati condannati rispettivamente a 3 e 4 anni di reclusione, con sentenza del tribunale di Benevento del 7 Luglio 2013. In particolare secondo l’accusa Iodice e Villano, insieme ad altri compartecipi, gestivano il Night Club Nefertari quale pseudo associazione ricreativa e culturale, ma che in realtà sarebbe stata una casa di prostituzione. La Corte d’Appello di Napoli è stata di diverso avviso ed ha assolto Iodice e Villano.