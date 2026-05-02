Banda del buco in azione nella banca ad Afragola, banditi messi in fuga da un dipendente

Tentativo di colpo fallito per la “banda del buco”, entrata in azione ad Afragola prendendo di mira una filiale delle poste all’angolo con via San Giovanni. I malviventi hanno cercato di introdursi nei locali scavando un tunnel sotterraneo, ma qualcosa è andato storto: i rumori provenienti dal pavimento hanno insospettito i dipendenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo quando una parte del solaio ha ceduto sotto i loro occhi. Dal foro è spuntato uno dei rapinatori, pronto a fare irruzione proprio mentre erano in corso le operazioni di pagamento delle pensioni.

A quel punto, uno degli impiegati ha reagito d’istinto, afferrando un pezzo di calcinaccio e lanciandolo verso l’uomo. Colti di sorpresa e scoperti, i malviventi si sono immediatamente dileguati nel tunnel, facendo perdere le proprie tracce nel sottosuolo insieme ai complici. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire il percorso sotterraneo utilizzato dalla banda e tentare di identificarne i componenti. A seguito dell’episodio, le operazioni di pagamento delle pensioni sono state temporaneamente sospese.