Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la decisione presa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di 3 ex carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Giugliano. Stasi Verde, Amedeo Luongo e Giuseppe D’Aniello erano finiti a processo con l’accusa di concussione a seguito della denuncia presentata da un architetto, nel giugno 2018, il quale li aveva accusati di ostacolare la costruzione di una palestra a Giugliano poichè avrebbero avuto interessi in altre attività simili. Nel corso del dibattimento è emerso non solo che non c’è stata nessuna concussione ma che addirittura la pratica per la costruzione della palestra era illegale. A seguito del processo col rito ordinario Verde, Luongo e D’Aniello sono stati assolti con formula piena. Nel collegio difensivo gli avvocati Michele Giametta, Pietro Ciccarelli, Alessandro Caputo e Raffaele Micillo.
Accusati di concussione, assolti 3 ex carabinieri della Compagnia di Giugliano
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma