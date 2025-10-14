Accusati di concussione, assolti 3 ex carabinieri della Compagnia di Giugliano

PUBBLICITÀ

Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la decisione presa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di 3 ex carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Giugliano. Stasi Verde, Amedeo Luongo e Giuseppe D’Aniello erano finiti a processo con l’accusa di concussione a seguito della denuncia presentata da un architetto, nel giugno 2018, il quale li aveva accusati di ostacolare la costruzione di una palestra a Giugliano poichè avrebbero avuto interessi in altre attività simili. Nel corso del dibattimento è emerso non solo che non c’è stata nessuna concussione ma che addirittura la pratica per la costruzione della palestra era illegale. A seguito del processo col rito ordinario Verde, Luongo e D’Aniello sono stati assolti con formula piena. Nel collegio difensivo gli avvocati Michele Giametta, Pietro Ciccarelli, Alessandro Caputo e Raffaele Micillo.