Sarcofago romano nel ristorante, la scoperta dei carabinieri di Napoli

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Un frammento di storia antica incastonato nella muratura di un ristorante, ignaro ai più, è riemerso grazie all’attenzione e alla prontezza investigativa dei Carabinieri.

È accaduto nella mattinata di ieri, 16 aprile 2026 a Pietravairano, nel Casertano, dove i militari della Stazione di Vairano Scalo, al termine di una breve ma mirata attività d’indagine condotta d’iniziativa, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore del posto, ritenuto coinvolto in violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

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Il noto ristorante

L’intervento si è concentrato in un noto ristorante della zona, situato sulla SS. Annunziata. Qui, con il supporto tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e sotto il coordinamento a distanza dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, i militari dell’Arma hanno eseguito un’ispezione accurata della struttura.

Proprio durante il controllo, alla base di una fontana in muratura realizzata sulla facciata del locale, è emerso un elemento tanto insolito quanto prezioso: una porzione di sarcofago in calcare risalente all’età romana imperiale. Si tratta, nello specifico, della parte inferiore sinistra del manufatto, delle dimensioni di circa 60 per 40 centimetri, decorata con un bassorilievo raffigurante una scena di combattimento.

Un reperto di significativo valore storico e archeologico, la cui presenza, sebbene accompagnata da una giustificazione circa la lecita provenienza, ha reso necessario l’immediato intervento delle autorità per gli accertamenti del caso. Il frammento è stato quindi sottoposto a sequestro. Tuttavia, considerata l’impossibilità di procedere alla sua rimozione senza rischi per l’integrità del bene e della struttura che lo ingloba, è stato lasciato in loco e affidato in custodia giudiziaria al proprietario dell’immobile.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Vairano Scalo, che hanno condotto l’intervento, ora al vaglio per i successivi sviluppi investigativi.