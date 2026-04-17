Sgomberati 19 immobili occupati abusivamente a Boscoreale: 26 indagati

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Sgombero coatto e sequestro nel Napoletano per immobili comunali occupati abusivamente. È accaduto a Boscoreale, dove i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. In particolare, i militari dell’Arma hanno proceduto allo sgombero coatto di 19 unità immobiliari del Comune che ventisei indagati – a vario titolo e in concorso tra loro – avrebbero invaso con il proposito di occupare arbitrariamente. Tutto nasce dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Boscoreale sugli immobili pubblici censiti come locali commerciali, la cui occupazione abusiva vanificava le procedure pubbliche per la regolare assegnazione, causando un danno economico all’ente.

Stando a quanto appurato dagli inquirenti, i ventisei indagati e i loro familiari avrebbero forzato gli ingressi e sostituito le porte delle strutture occupate per assicurarsene il possesso senza titolo. Gli immobili, al termine delle operazioni di sgombero, sono stati liberati e affidati in custodia giudiziaria al Comune.

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