Accusato di vendere droga allo Chalet Bakù di Scampia, assolto 48enne di Secondigliano

Era il 14 febbraio del 2022 quando scattò il blitz della polizia. In manette finì nell’immediato Antonio Raia, ras di Scampia nonchè gestore della celebre piazza dello Chalet Bakù. Insieme a lui finì nei guai anche Gennaro Russo, 48enne di Secondigliano. I poliziotti del Commissariato di Scampia notarono, presso i porticati di un edificio in via Federico Fellini, tre uomini che, alla loro vista, sono entrati frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. I poliziotti raggiunsero e bloccarono uno di essi (Raia) trovandolo in possesso di 780 euro ed hanno rinvenuto, conservati in tre buste, 23 cilindretti con circa 22,60 grammi di cocaina, 24 cilindretti con circa 23,50 grammi di eroina e 28 cilindretti con “Kobret” del peso complessivo di circa 27,10 grammi.

Successivamente furono presi anche gli altri due, tra cui Gennaro Russo. A seguito del processo svolto con la formula del rito Abbreviato, davanti alla X Sez. del tribunale di Napoli, Gip Discepolo, Russo (difeso dall’avvocato Mariangela Locuoco) è stato assolto per non aver commesso il fatto. Dunque il giudice ha accolto la tesi difensiva, scagionando Russo dalle accuse.