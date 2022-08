Paura ad Acerra, spari in strada contro un gruppo di ragazzini: due feriti

Attimi di paura la scorsa notte ad Acerra dove due ragazzini sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco. L’episodio criminoso sul quale sono ancora in corso accertamenti è avvenuto nei pressi del Parco 900. Come si legge su fanpage.it, ad essere stati colpiti sono due minori: un 16enne e una 17enne. Il giovane sarebbe stato raggiunto da una pallottola nel polpaccio, mentre la ragazza sarebbe stata ferita all’anca e al piede sinistro. In un primo momento sono stati entrambi portati presso la clinica Villa dei Fiori. Successivamente, il16enne è stato ricoverato all’Ospedale del Mare, mentre la 17enne è stata trasferita al Cardarelli. Fortunatamente, i due non sono in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione, le due vittime si trovavano in compagnia di alcuni amici quando sarebbero state raggiunte dai proiettili vaganti. Due persone in sella allo scooter avrebbe avvicinato il gruppo aprendo improvvisamente il fuoco, per poi darsi immediatamente alla fuga. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, oltre ai soccorsi del 118. I due giovani rimasti feriti sono incensurati e non è chiaro al momento se fossero loro o meno gli obiettivi del raid. Accertamenti in corso da parte degli agenti.