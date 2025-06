Aereo di linea si schianta poco dopo il decollo in India, a bordo 242 persone

Un grave incidente aereo ha coinvolto oggi, 12 giugno 2025, un volo di linea dell’Air India in partenza dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India.

L’aereo, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo. Il volo era diretto all’aeroporto di Londra Gatwick.

Si tratta del volo AI171, un Boeing 787-8 Dreamliner con 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, come confermato dalla compagnia Air India e riportato da India Today. Il velivolo avrebbe perso quota poco dopo l’avvio della corsa di decollo, precipitando in un’area residenziale adiacente allo scalo.

Le immagini drammatiche dell’aereo precipitato stanno facendo il giro del mondo attraverso i social. Video live e fotografie mostrano detriti tra le abitazioni e un’area d’impatto di grandi dimensioni.

Non è ancora stato confermato ufficialmente il numero di vittime o feriti, ma i soccorsi sono al lavoro. Il Ministro dell’Aviazione Civile indiano, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, si è recato sul luogo del disastro per coordinare personalmente i soccorsi e l’indagine in corso.

Secondo fonti governative, sarà attivata una commissione per accertare le cause del disastro aereo. Air India ha rilasciato una dichiarazione ufficiale su X:

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.

The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF

— Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025