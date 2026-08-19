Afragola baciata dalla fortuna: vincita da 40.905 euro alla Tabaccheria Castaldo

PUBBLICITÀ

La fortuna fa tappa in Campania e premia un giocatore di Afragola, in provincia di Napoli. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 18 agosto 2026, è stato infatti centrato un “5” da 40.905,70 euro.

La vincita, come riporta Agipronews, è stata realizzata presso la Tabaccheria Castaldo, situata in Piazza Gianturco 20-21, dove un fortunato giocatore è riuscito a indovinare cinque dei sei numeri estratti, portandosi a casa una somma importante.

PUBBLICITÀ

Intanto continua a sfuggire il tanto atteso “6”, che manca ormai da oltre un anno. L’ultima vincita milionaria risale infatti al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrato il jackpot da 35,4 milioni di euro.

Nel frattempo il montepremi continua a crescere e raggiunge cifre record: per la prossima estrazione, in programma giovedì 20 agosto, il jackpot sale a 211,7 milioni di euro, una delle somme più alte mai messe in palio nella storia del gioco.