Aggredito in carcere il killer di Denisa Paul e Ana Maria Andrei: sfigurato con l’olio bollente

Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata e reo confesso del duplice omicidio di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere con olio bollente da un parente di una delle vittime. L’episodio è avvenuto nella casa circondariale della Dogaia, a Prato. La procura ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, giudicandolo “di particolare gravità”. Il detenuto è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.

Frumuzache aveva già ammesso di aver ucciso Denisa, trovata morta a Montecatini, e le ossa scoperte a poca distanza hanno poi rivelato anche il cadavere di Ana Maria, scomparsa a luglio 2023. Entrambe erano sex worker di origini romene. Anche l’uomo lo è: originario di Nehoiu, in Romania, si è trasferito in Italia da adolescente. Viveva a Monsummano Terme con la moglie Luizsa e due figli piccoli. Una famiglia apparentemente normale, immortalata sui social tra foto di vacanze e momenti felici.

Dietro quella facciata ordinaria, però, Vasile nascondeva una doppia vita. Colleghi e conoscenti lo descrivono come “strano”, taciturno, ma mai violento. Incensurato, senza una vera cerchia sociale, si muoveva nell’ombra. Entrambe le vittime sarebbero state uccise mentre la moglie era lontana da casa.

Gli inquirenti non escludono che Frumuzache possa aver compiuto altri delitti: «spara con grande precisione», dicono di lui, e le indagini potrebbero estendersi. Intanto, l’aggressione subita in carcere ha acceso i riflettori sulla sicurezza nelle carceri e sul diritto all’incolumità, anche per chi è accusato dei crimini più efferati.

