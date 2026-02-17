PUBBLICITÀ
HomeCronacaAggressione al figlio di Rita De Crescenzo, ipotesi sulla lite con il...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Aggressione al figlio di Rita De Crescenzo, ipotesi sulla lite con il rampollo della mala

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Aggressione al figlio di Rita De Crescenzo, ipotesi sulla lite con il rampollo della mala
PUBBLICITÀ

Vi sarebbe una lite con un rampollo della mala dei Quartieri Spagnoli dietro il ferimento di Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo. Erano da poco trascorse le 15 quando è arrivato al Vecchio Pellegrini con una vistosa ferita alla gamba da arma bianca. Una coltellata ben assestata che ha portato ‘in dote’ una prognosi di sette giorni. Gli investigatori (indagini affidate alla squadra mobile e agli uomini del commissariato di Montecalvario) temono che il ferimento di Bianco sia riconducibile allo scontro in atto da mesi tra i gruppi di giovanissimi dei Quartieri spagnoli e quelli del Pallonetto di Santa Lucia, zona d’origine della stessa De Crescenzo.

Il ragazzo avrebbe raccontato di aver avuto una discussione per uno sguardo di troppo, una ricostruzione che non convince soprattutto viste le tensioni che da mesi caratterizzano la zona. L’ipotesi al vaglio di inquirenti e investigatori è che il ferimento di De Crescenzo jr rappresenti il colpo di coda della tremenda escalation di piombo iniziata con l’agguato fallito scattato la notte del 12 dicembre scorso in piazza Carolina. Un raid per il quale sono stati già arrestati sette giovanissimi, tre dei quali minorenni.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati