Aggressione alla stazione Eav di Poggiomarino, colpita guardia giurata

Poggiomarino, una guardia giurata della Cosmopol mostra le ferite riportate durante la sua attività di guardianìa. Raffaele, è stato aggredito mentre era in servizio presso la stazione Eav di Poggiomarino, impegnato nella tutela dello scalo e di un nuovo treno da poco entrato in funzione sulla tratta. La notizia riportata da Il Mattino. Nel video diffuso sui suoi profili social, poi rilanciato da Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione nazionale delle Guardie giurate, Raffaele appare con un occhio gonfio e tumefatto, segnato da una ferita lacero-contusa ancora sanguinante.

Il racconto

«Sono stato aggredito da due ragazzi – racconta con voce ferma – sono le persone che pitturano ormai da anni il 90% dei treni Eav, gli stessi che hanno imbrattato anche il treno nuovo a Sarno». Nel video la guardia giurata spiega di aver tentato di contattare i carabinieri e il 118 senza ottenere risposta immediata. «Questo video lo utilizzerò per fini legali – conclude – per tutelarmi contro queste persone e contro chi non mi tutela all’interno dell’azienda». «Si tratta dell’ennesima aggressione – dice il deputato Francesco Emilio Borrelli. Purtroppo noi registriamo un aumento di violenza brutale senza precedenti. Tra l’altro il timore reverenziale che c’era un tempo nei confronti delle divise è completamente scomparso. L’idea di poter devastare a proprio piacimento ogni bene pubblico è figlia anche dell’educazione completamente deviata e sbagliata che troppo spesso si dà nelle famiglie»

