Agguato in strada a Marano, ucciso il ras del clan Polverino

Spari in pieno giorno nel comune di Marano pochi minuti fa. Castrese Palumbo conosciuto negli ambienti criminali come ‘Svitapierno’ è rimasto vittima di un agguato di stampo camorristico. La vittima è considerata organica al clan Polverino: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’omicidio è avvenuto tra via Svizzera e Corso Europa: i sicari giunti su un due ruote si sono avvicinati ad un’auto e hanno fatto fuoco. Dodici i colpi repertati dai carabinieri. Palumbo è morto sul colpo visto che i killer hanno mirato alla testa.

