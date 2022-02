Catturati i presunti killer di Nicola, 2 giovani accusati dell’omicidio nel circolo

Ieri sono stati fermati i presunti killer di Nicola Zeppitelli, il 40enne ucciso a colpi di pistola in via Loffredo nel centro storico del comune della Valle Caudina. I due sospettati sono il 30enne Alessio Maglione e il 20enne Giuseppe Moscatiello entrambi di Cervinara. Sono stati intercettati dai carabinieri ad Arienzo in provincia di Caserta. Dovranno rispondere all’accusa di omicidio volontario in concorso e dopo le formalità di rito saranno trasferiti nel carcere di Avellino, in attesa dell’interrogatorio di convalida. I giovani si erano nascosti in un condominio di via Caudarola dove i carabinieri del comando provinciale di Avellino irrompevano con i colleghi della compagnia di Maddaloni.

Durante la perquisizione del covo è stata trovata anche la pistola con la quale sarebbe stato ucciso Zeppetelli. Le indagini coordinate dalla Dda di Napoli hanno portato in poche ore all’arresto dei presunti responsabili che venerdì scorso, assieme a una terza persona, avrebbero avuto un’accesa discussione con la vittima in un circolo alla periferia di Cervinara, lungo la statale Appia. La fuga dei due è durata meno di 24 ore e sono riusciti a raggiungere il comune casertano che dista pochi chilometri dalla Valle Caudina.

