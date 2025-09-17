PUBBLICITÀ
HomeCronacaAllarme truffe a Villaricca: "Hanno tentato di portare via mille euro"
CronacaCronaca locale

Allarme truffe a Villaricca: “Hanno tentato di portare via mille euro”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Allarme truffe a Villaricca:
Allarme truffe a Villaricca: "Hanno tentato di portare via mille euro"
PUBBLICITÀ

Momenti di paura a Villaricca per una donna di 73 anni, vittima di un tentativo di truffa da parte di un malvivente che ha provato a estorcerle denaro con il vecchio trucco del “finto debito del figlio”.

Secondo la denuncia, l’anziana è stata avvicinata da un uomo che pretendeva 1.000 euro, sostenendo che il figlio avesse contratto un debito urgente da saldare. La vittima ha inizialmente manifestato dubbi, ma il truffatore ha rincarato la messinscena, facendole parlare al telefono con un complice che si è finto proprio il figlio. Per convincerla, i due hanno persino accettato di “accontentarsi” di 500 euro.

PUBBLICITÀ

A quel punto, fortunatamente, la donna non era sola: la nuora si è accorta di quanto stava accadendo, è intervenuta e ha rincorso il malvivente, che è stato costretto a scappare a mani vuote a bordo di una Fiat Idea di colore grigio.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati