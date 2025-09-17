Allarme truffe a Villaricca: “Hanno tentato di portare via mille euro”

PUBBLICITÀ

Momenti di paura a Villaricca per una donna di 73 anni, vittima di un tentativo di truffa da parte di un malvivente che ha provato a estorcerle denaro con il vecchio trucco del “finto debito del figlio”.

Secondo la denuncia, l’anziana è stata avvicinata da un uomo che pretendeva 1.000 euro, sostenendo che il figlio avesse contratto un debito urgente da saldare. La vittima ha inizialmente manifestato dubbi, ma il truffatore ha rincarato la messinscena, facendole parlare al telefono con un complice che si è finto proprio il figlio. Per convincerla, i due hanno persino accettato di “accontentarsi” di 500 euro.

A quel punto, fortunatamente, la donna non era sola: la nuora si è accorta di quanto stava accadendo, è intervenuta e ha rincorso il malvivente, che è stato costretto a scappare a mani vuote a bordo di una Fiat Idea di colore grigio.