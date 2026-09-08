Campi Flegrei, dalla Regione altri 7,1 milioni di euro: fondi per sanità, studenti e sicurezza

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La Giunta regionale della Campania ha approvato sette nuove misure straordinarie per un valore complessivo di 7 milioni e 100 mila euro destinate all’area dei Campi Flegrei. Gli interventi rientrano nel Piano per l’emergenza sismica e puntano a rispondere alle principali necessità emerse sul territorio, dal sostegno alle famiglie più fragili all’assistenza sanitaria, fino alla mobilità degli studenti e alla sicurezza delle infrastrutture.

Tra le misure approvate figura un finanziamento da 1 milione di euro destinato al potenziamento dei servizi sociali rivolti alle persone maggiormente vulnerabili. Le risorse serviranno a garantire supporto psicologico, assistenza domiciliare e servizi di trasporto in emergenza per i cittadini in difficoltà.

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Per gli studenti coinvolti dall’emergenza sono stati stanziati 500 mila euro che consentiranno di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico per raggiungere scuole e università, senza vincoli legati alla residenza o al reddito.

Fondi per il porto di Pozzuoli e i collegamenti con le isole

La Regione ha inoltre previsto 150 mila euro per rafforzare i collegamenti marittimi con Ischia e Procida. L’obiettivo è garantire la continuità dei flussi commerciali e dei trasporti, nonostante le criticità che interessano il porto di Pozzuoli a causa del fenomeno bradisismico.

Proprio sullo scalo puteolano è previsto uno degli interventi più consistenti: 1,5 milioni di euro saranno destinati al miglioramento dei percorsi carrabili e pedonali di accesso alle banchine, così da assicurare condizioni di piena fruibilità e sicurezza anche in relazione all’evoluzione del fenomeno.

Sicurezza del territorio e interventi agli Astroni

Un ulteriore milione di euro sarà investito nella Riserva degli Astroni per attività straordinarie di consolidamento del costone del cratere, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza dell’area.

Particolare attenzione viene riservata anche all’assistenza sanitaria. All’ASL Napoli 2 Nord sono destinati 1 milione e 950 mila euro per il rafforzamento dei servizi emergenziali e territoriali. Gli interventi prevedono l’adeguamento degli spazi del Pronto Soccorso di Pozzuoli, l’installazione di strutture mobili per il triage e il Posto Medico Avanzato, l’acquisizione di nuove dotazioni sanitarie e il potenziamento dell’assistenza domiciliare.

Un milione per il contributo di autonoma sistemazione

La Giunta regionale ha inoltre disposto un’anticipazione di 1 milione di euro al Comune di Pozzuoli per consentire l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione a coloro che hanno presentato domanda dopo l’8 agosto 2026 e fino al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 144/2026.

Contestualmente, in attuazione della legge regionale approvata dopo lo sciame sismico del 31 luglio scorso, la Regione ha autorizzato l’erogazione di 2,1 milioni di euro ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli. Ciascun ente riceverà una quota pari a 525 mila euro.

«La priorità è dare risposte concrete, veloci e continue nel tempo alle comunità dei Campi Flegrei. Con queste misure interveniamo per fornire sostegno ai cittadini più fragili, assistenza sanitaria, assicurare servizi di mobilità, garantire collegamenti e sicurezza», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, sottolineando come gli interventi possano essere ulteriormente rafforzati in base alle esigenze che emergeranno sul territorio.