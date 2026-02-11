Allerta meteo a Napoli: chiusura di cimiteri, parchi, spiagge e impianti sportivi

PUBBLICITÀ

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo, per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di oggi, giovedì 12 febbraio, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura, per l’intera giornata, dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino.

La chiusura dei cimiteri si affianca a quella degli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno, nonché all’interdizione dell’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche della città e al pontile Nord di Bagnoli.

