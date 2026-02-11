PUBBLICITÀ
HomeMeteoAllerta meteo a Napoli: chiusura di cimiteri, parchi, spiagge e impianti sportivi
Meteo

Allerta meteo a Napoli: chiusura di cimiteri, parchi, spiagge e impianti sportivi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo, per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di oggi, giovedì 12 febbraio, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura, per l’intera giornata, dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino.

La chiusura dei cimiteri si affianca a quella degli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno, nonché all’interdizione dell’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche della città e al pontile Nord di Bagnoli.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati