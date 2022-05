Alto impatto a Marano, minore scoperto con un tirapugni

di Angelo Covino

A Marano di Napoli, nello specifico, nell’ambito dei controlli dell’Arma effettuati nell’ottica della capillarità e dell’incisività, sono stati effettuati numerosi servizi preventivi. In tal senso si inquadrano le diverse verifiche amministrative e di sicurezza da parte dei Carabinieri della locale Stazione in sinergia con i colleghi della Compagnia maranese. I numeri dell’operazione sono ancora una volta significativi. Identificate e controllate 119 persone e 50 veicoli per 27 contravvenzioni al Codice della strada.

Tolleranza zero, inoltre, per i centauri indisciplinati, vero e proprio pericolo, come documentato anche con video sui social, per le strade della cittadina a nord di Napoli. In questo caso 17 gli scooter sequestrati. Controllati anche esercizi commerciali e clienti. Durante i controlli i militari dell’Arma hanno, inoltre, denunciato un minore per porto di strumenti atti ad offendere. Il giovane, incensurato classe 2006, è stato sorpreso dai carabinieri intorno alle 23, sul corso di Marano. Si trovava in sella ad uno scooter in compagnia di un suo coetaneo: entrambi non indossavano il casco, commettendo dunque una violazione al Codice della Strada. Dalla successiva perquisizione personale, è emerso che nel borsello del 15enne era nascosto un tirapugni. L’arma e lo scooter sono stati sequestrati, mentre i 2 minorenni sono stati affidati ai genitori, delusi e increduli per quanto accaduto.

L’attività s’inquadra in una più vasta pianificazione del Comando Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli, mirata ad aumentare con attenzione e periodicità i controlli nelle aree sensibili del territorio. Particolare attenzione nei controlli è stata posta alla fascia serale e notturno, quando gli episodi violenti e le infrazioni al Codice della Strada sono sempre più frequenti. Controlli, quelli dei carabinieri, particolarmente apprezzati da tutta la fascia sana della cittadinanza.