America’s Cup 2027 a Napoli, impatto economico da 1,2 miliardi: chi ne beneficia

Un evento da 1,2 miliardi di euro di impatto economico sull’Italia intera, con la creazione di 11mila posti di lavoro nel settore del turismo, nautica e servizi. Questi i numeri dell’America’s Cup, la competizione velistica che nel 2027 si svolgerà a Napoli, pubblicati oggi dal ministero del Turismo in occasione della tappa finale del Tour Vespucci a Genova.

L’impatto economico dell’America’s Cup

Uno studio, realizzato dall’ufficio di statistica del ministero del Turismo con Luiss Business School, analizza il potenziale impatto economico, sociale e urbano dell’evento sportivo. Si prevede un’influenza economica complessiva di circa 690 milioni di euro, con un valore a lungo termine che potrebbe superare i 1,2 miliardi di euro considerando anche gli effetti reputazionali e di indotto post-evento. Il costo stimato, secondo il report, è di 100 milioni di euro, con il 70% speso localmente.

Il rapporto del ministero del Turismo mira a definire il concetto di “impact value”. Difatti, si pone di mappare gli stakeholder coinvolti e identificare le aree di impatto, sia a breve che a lungo termine. Tra i potenziali beneficiari dell’evento si trovano cittadini napoletani, turisti, studenti, attori economici e associazioni sociali e ambientali.

La dichiarazione della ministra Santanchè

La ministra del turismo della Repubblica italiana, Daniela Santanchè, ha evidenziato quanto questo evento a Napoli sia importante per la Nazione. “Passiamo dal veliero più bello del mondo, il Vespucci, alla coppa più ambita del mondo, l’America’s Cup. Un evento fondamentale per la nostra nazione. Tutti gli eventi sono dei grandi acceleratori per fare le infrastrutture, sarà una grande promozione per Napoli, per il Sud e per tutta l’Italia. L’America’s Cup 2027 rappresenterà un’importante occasione di crescita e sviluppo per Napoli, portando con sé non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città” ha concluso la ministra.

