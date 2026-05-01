Sant’Antimo si prepara alla Festa Patronale 2026: tradizione, cultura e spettacolo

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La città di Sant’Antimo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale 2026, un ricco calendario di eventi che unisce tradizione, cultura e intrattenimento, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

Il programma ufficiale sarà presentato il **1° maggio presso la Sala del Tesoro del Santuario**, a cura della Fondazione Cappella di S. Antimo P.M., guidata dal presidente Mario Puca e dal vicepresidente Domenico Petito, insieme ai governatori Antonio Russo, Domenico Larotonda, Maria Angelino e Oreste Scapaticci.

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### I momenti clou del programma

Il calendario degli eventi si articola in numerose giornate ricche di appuntamenti:

* **Processione del busto del Santo Patrono**: momenti centrali si terranno il **10 maggio 2026 (vigilia)**, il **30 maggio 2026 (apertura dei festeggiamenti)** e nelle giornate del **31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2026**, fino alla **processione conclusiva del 28 giugno 2026**.

* **Spettacoli pirotecnici e piromusicali**: previsti in diverse serate, tra cui il **10 maggio**, **11 maggio**, **30 e 31 maggio**, **1, 2, 3 giugno**, fino alla chiusura del **28 giugno 2026**.

* **Partecipazione del Vescovo** Angelo Spinillo: presente l’**11 maggio 2026** e nuovamente l’**11 settembre 2026** in occasione della festa del patrocinio.

* **Banda musicale “Città di Casandrino”**: protagonista il **10 maggio**, **11 maggio** e nella giornata conclusiva del **28 giugno 2026**, accompagnando i momenti più solenni e festosi.

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### Cultura, musica e spettacolo

Grande spazio agli eventi culturali e artistici:

* **Presentazione del libro “Dodici secoli. Leggende, Miti e Storie Santantimesi”** di Carmine Di Giuseppe: in programma il **16 maggio 2026** presso il Chiostro del Convento di Santa Maria del Carmine.

* **Esibizione del Liceo Musicale “G. Moscati”**: il **30 maggio 2026**, con un concerto dedicato a colonne sonore e musica pop in Piazza della Repubblica.

* **Concerto di Ida Rendano**: atteso per il **31 maggio 2026**, uno degli eventi musicali di punta della festa.

* **Posteggia classica napoletana**: il **31 maggio 2026** in Piazza della Repubblica, con artisti della tradizione partenopea.

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### Tradizione e spettacolo per tutti

Tra gli eventi più suggestivi e attesi:

* **Volo degli Angeli**: previsto il **31 maggio 2026** (mattina e sera) e replicato nelle serate del **1 e 2 giugno 2026**, uno dei simboli più emozionanti della festa.

Il 1 Giugno ci sarà l’atteso concerto di Mister Hyde dalle 22:30

* **Spettacoli teatrali**: la “Tragedia di S. Antimo” sarà rappresentata in più atti tra il **30 maggio e il 2 giugno 2026**.

* **Intrattenimento musicale e DJ set**: presenti in diverse serate, tra cui il **3 giugno 2026**.

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### Cerimonia di chiusura

Gran finale il **28 giugno 2026**, con:

* la **processione conclusiva del busto del Santo Patrono** per le strade cittadine,

* l’accompagnamento della banda musicale,

* e lo **spettacolo pirotecnico finale**,

* seguito dalla **cerimonia di rientro e chiusura del busto argenteo nella cappella**.

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La Festa Patronale di Sant’Antimo 2026 si conferma un evento ricco e partecipato, capace di intrecciare tradizione, cultura e spettacolo, offrendo alla comunità un calendario di appuntamenti che rafforza l’identità e il senso di appartenenza del territorio.